نوال الزغبي تسخر من السياسيين اللبنانيين

الإثنين 7 ديسمبر 2020

الفنانة اللبنانيةنوال الزغبى

انتقدت الفنانة اللبنانية نوال الزغبى​ السياسيين اللبنانيين بطريقة ساخرة، بسبب اهمالهم وعدم تحملهم مسؤولياتهم تجاه الشعب اللبناني.



وكتبت نوال على حسابها الخاص: "يا ريت يخبرونا هالسياسيين بلبنان كيف عم بيقضوا يومن اكيد زهقانين لا شغلة ولا عملة!!! بصراحة خلّصوا كل مسؤولياتن تجاه الشعب!!! كلووو تمام والوضع اكتر من رائع".

يُذكر أن نوال إختارت أغنية مصرية جديدة، ستصدرها بالفترة القريبة المقبلة، على الرغم من أنها حضّرت أكثر من أغنية بين اللبناني والمصري. ويبدو أنها أجّلت إصدار أغنيتها اللبنانية مع الفنان اللبناني زياد برجي، لتختار المصرية وتصوير كليب مع المخرج فادي حداد، وستطل بلوك جديد ومختلف سيكون مفاجأة للجمهور.