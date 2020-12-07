ظافر العابدين يستكمل تصوير “العنكبوت” مع أحمد السقا

متابعة بتجــــــــــرد: يستكمل الفنان التونسي ظافر العابدين تصوير مشاهده في فيلم “العنكبوت” إلى جانب النجم أحمد السقا، وذلك بعدما توقف تصويره أكثر من مرة، بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا.

وينتمي الفيلم إلى نوعية أفلام الأكشن، وتتمحور فكرته حول الانتقام، حيث يحدث خلاله صراع قوي بين النجمين أحمد السقا وظافر العابدين، حيث يلعب السقا دور “تاجر مخدرات” يتعرض للعديد من المشكلات بسبب عمله، وهو ما يجعل حياته مهددة طيلة الوقت.

ويشارك في فيلم “العنكبوت” عدد كبير من النجوم، أبرزهم أحمد السقا، ومنى زكي، ويسرا اللوزي، ومحمد لطفي، وزكي فطين عبد الوهاب، وشيرين رضا، وظافر العابدين، وأحمد فؤاد، بجانب مجموعة من ضيوف الشرف، وهو من تأليف محمد ناير، ومن إخراج أحمد نادر جلال.