“حظر تجول” يخطف الأنظار.. وإلهام شاهين: وافقت لهذا السبب!

متابعة بتجـــــــــــرد: حظى فيلم “حظر تجول” بإشادات واسعة بعد عرضه العالمي الأول، مساء الجمعة خلال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، بدار الأوبرا المصرية، وذلك بعد إقبال كبير على حضور الفيلم من نقاد وفنانين من مختلف الدول العربية.

الفيلم الذي يشارك في المسابقة الدولية، وتدور أحداثه في إحدى ليالي خريف 2013 خلال فترة حظر التجول في مصر، حول شخصية (فاتن) التي جسدتها الفنانة إلهام شاهين، حيث جسدت دور الأم التي تخرج من السجن بعد 20 عاماً لتجد ابنتها التي جسدت دورها أمينة خليل في شخصية ليلى، غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها، وليس في ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، في مقابل رفض تام من (فاتن) للإفصاح عن سبب الجريمة، مما يضع الابنة في صراعٍ ما بين عقلها الرافض للأم وقلبها الذي يميل لها تدريجياً.

وأكدت إلهام شاهين لـ”العربية.نت” خلال الندوة التي أقيمت بدار الأوبرا المصرية الأحد حول فيلم حظر تجول، أنها سعدت كثيراً بردود الأفعال على الفيلم والإقبال الكبير على مشاهدته في عرضه الأول، ومشاركتها بهذا العمل المميز، خاصة أنها قامت بتقديم شخصية جديدة لم يسبق لها تقديمها من قبل.

كما أضافت أنها تحب تقديم الشخصيات المختلفة والجديدة عن ما سبق لها تقديمه في مسيرتها الفنية الطويلة، والتي وصلت بهذا الفيلم إلى تحقيق 101 فيلم في السينما المصرية، وما زالت تعمل على تقديم للجمهور كل ما هو مختلف ومتميز.

وأشارت الفنانة أن اختيارها للأعمال الفنية حالياً ليس بالأمر السهل، فكلما يمر الزمن، يكون من الصعب بالنسبة لي أن أختار أدوار جديدة، فأنا دائماً أبحث عن الأدوار الجديدة التي لم أقدمها من قبل، لذلك أفضل الموضوعات الجديدة والقضايا التي لم تطرح من قبل، وذلك ما جعلني أوافق على هذا الدور لعدم تقديمي لمثل هذا الدور من قبل.

من جانبها، قالت الفنانة أمينة خليل خلال الندوة، أنها تحمست كثيراً لتنفيذ هذا الدور، وسعدت بردود الأفعال، كما أنها أعجبت كثيراً بسيناريو الفيلم بمجرد قراءتها له.

وتابعت، أن القضية التي يطرحها الفيلم يصعب معالجته لبشاعة هذه الجريمة التي ترتكب، ولذلك حاولت أن نسلط الضوء على هذه القضية من خلال الوسيلة التي تستطيع من خلالها أن نصل إلى الجمهور، وهى الفن.

إلى ذلك، أشار المخرج والمؤلف أمير رمسيس، أنه منذ 2017 وهو يفكر في هذا السيناريو، لما قرأه كثيراً عن مثل هذه الحوادث والقضايا في الصحف، وكان مخيف بالنسبة له سكوت وتواطؤ بعض العائلات في مثل هذه الحوادث البشعة.

جدير بالذكر، أن الفيلم من تأليف وإخراج أمير رمسيس، وبطولة كل من الفنانين إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، وعارفة عبد الرسول، ومحمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا، كما يشهد الفيلم ظهوراً خاصا للمخرج خيري بشارة، والفنان أحمد حاتم.