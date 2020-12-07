“دنيا جديدة”.. محمود العسيلي يُعلن عن جديده الفني

متابعة بتجـــــــــــرد: يستعد الفنان المصري محمود العسيلي لطرح أغنية جديدة بعنوان “دنيا جديدة” خلال الفترة القريبة المقبلة.

وشوّق العسيلي، جمهوره للأغنية الجديدة، حيث نشر صورة له من كواليس تصوير الكليب عبر صفحته الرسمية في موقع “تويتر”، وعلّق عليها قائلًا: “انتظروا أغنيتي الجديدة دنيا جديدة.. قريبا جدًا”.

نفيد بالذكر أن محمود العسيلي شارك النجم المصري تامر حسني في أغنية “إختراع”، التي طرحها نجم الجيل ضمن ألبومه الجديد “خليك فولاذي”، وحققت ما يقارب الـ30 مليون مشاهدة في موقع “يوتيوب”.