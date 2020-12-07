شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء مسلسل DuckTales بعد عرض ثلاث مواسم على منصة ديزنى XD والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة ديزنى XD مسلسل DuckTales، وذلك بعد طرح ثلاث مواسم من العمل الذى لايزال يعرض على المنص، على أن ينتهى في عام 2021، وطرح منه إلى الان 18 حلقة متتالية، بدأ عرضها في 4 أبريل الماضى، وعرضت آخر حلقاته في 30 نوفمبر الماضى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".

مسلسل DuckTales يدور استنادًا إلى مسلسل الرسوم المتحركة الذى طرح في ثمانينيات القرن الماضى، وتتبع سلسلة الرسوم المتحركة مغامرات Scrooge McDuck وأحفاده - Huey و Dewey و Louie.

يشارك في الأداء الصوتى لشخصيات العمل كل من توني أنسيلمو وبيك بينيت وكيت ماكوتشى وبوبي موينيهان وToks Olagundoye ودانى بيدى وبن شوارتز وديفيد تينانت ومن تأليف فرانسيسكو انجونس ومات يانبرج ومن إخراج دانا تراس.

وعلى الرغم من أن DuckTales لن يعود للموسم الرابع، فقد أعلنت Disney XD بالفعل أنه سيحصل على خاتمة ملحمية التي ستعرض في عام 2021، حيث قدم الفريق الإبداعي الموهوب، بقيادة مات يونجبرغ وفرانشيسكو أنجونس، سردًا استثنائيًا للقصص مع الشخصيات التي تم إعادة تصورها بشكل فريد لثلاثة مواسم، الذىن تكونوا من 75 حلقة وأكثر من 15 قصة قصيرة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".

بالإضافة إلى ذلك يجرى المخرج الأمريكى جون إم تشو، مفاوضات مع شركة ديزنى فى الوقت الراهن، للعمل على إخراج فيلما واقعيا من أفلام ديزنى الحية من " Lilo & Stitch"، وفقا لما ذكرته "هوليوود ريبورتر – reporter Hollywood" على موقعها الإلكتروني.

وأوضحت "هوليوود ريبورتر" أن مخرج Crazy Rich Asians يواصل مفاوضاته مع شركة ديزنى لأفلام الأنيميشن من أجل إخراج وإدارة إعادة إنتاج أفلام ديزنى الحية من" Lilo & Stitch"، وذلك بعدما تم الإعلان فى وقت سابق من هذا العام بأن هذا الفيلم سيكون مزيجا بين التصوير الواقعى والـ CGI وسيتم تصوير فى هاواي.