شكرا لقرائتكم خبر عن "أول كلام" لـ هنادى مهنى تتخطى مليون مشاهدة على يوتيوب..وزوجها يقدم التهنئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطت أغنية "أول كلام" للفنانة الشابة هنادي مهنى، حاجز مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، وهنأ أحمد خالد صالح زوجته علي نجاح الأغنية عبر خاصية ستوري في حسابه بموقع "انستجرام"، محتفلا بتخطيها أول مليون مشاهدة، وذلك منذ طرحها منذ أسبوعين، والتي أقتحمت بها هنادي عالم الغناء لأول مرة.



هنادي مهني

وتضمن الكليب مشاهد من حفل زفافها على الفنان أحمد خالد صالح، وأهدتها له كما ظهر فى أول الكليب الذى تزين بجملة "إهداء إلى أحمد"، وهى من كلمات محمد عاطف، ألحان مدين، توزيع أحمد عادل، بيانو الموسيقار هانى مهنا، جيتار مصطفى نصر، وهندسة صوت خالد رؤوف.



احمد صالح وكانت الفنانة الشابة هنادي مهني قد وجهت رسالة رومانسية لزوجها الفنان أحمد خالد صالح بمناسبة عيد ميلاده الأول معها بعد زواجهما ، ونشرت هنادي صورة تجمعهما من شهر العسل في جزر المالديف، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها قائلة: "عيد ميلاد سعيد لحبيبي، أتمنى أن تكون أيامك غامرة بالحب والسعادة والنجاح، وأن تحقق كل أمنياتك وأكثر، لأنك تستحق العالم أحبك بكل ما لدى".

احمد صالح

وظهرت بوادر قصة حب بين هنادى مهنا وأحمد خالد صالح بعدما ظهرا فى أكثر من مناسبة سويًا، قبل إعلان خطبتهما، مثل مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الـ41، إضافة إلى ظهورهما فى حفل توزيع جوائز إذاعة "إنيرجى"، حيث تم تكريمهما كأفضل ممثل شاب وشابة لتنشر هنادى صورة تجمعهما وتعلق عليها: "داعمى الأول الذى أعطانى الأمل عندما لم يكن لدى أى أمل.. شكرًا لك على كل ما فعلته، وإن شاء الله ننجح سويا طوال الوقت".