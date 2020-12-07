شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تستقبل إليشيا كيز ليلة رأس السنة.. قبل أسابيع من بدء 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بدء العد التنازلى لاستقبال 2021 ، تستعد النجمة العالمية إليشيا كيز للاحتفال بالعلم الجديد.وتحيى النجمة إليشيا كيز حفلا ضخما حيث تقدم المغنية الشهيرة مجموعة مختارة من أهم وأشهر أغنياتها قبل وبعد العد التنازلى حتى منتصف الليل ، و ذلك كجزء من مجموعة ضخمة من وسائل الترفيه التى ستقام من أجل الاستمتاع بأمان فى المنزل .

وأشارت عدد من المواقع و أبرزها " اوفيشال شارت " أن استعراضات اليشيا كيز سيتم تسجيلها فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية ، و خلال هذه الليلة سيتم بث لحظات من ساعة " بيج بن " فى العام الجديد مع لحظة مميزة جدا فى منتصف الليل ليستمتع بها المشاهدون من منازلهم .



اليشيا كيز

من جهه أخرى ستحيي إليشيا كيز سلسلة حفلات فى المملكة المتحدة وإيرلندا وذلك من أجل دعم البومها الغنائى الجديد "ALICIA" ، و من المقرر أن تكون هذه الحفلات فى شهر يونيو المقبل ، وتبدء حفلات اليشيا كيز بالحفل الذى ستحيه يوم الخميس 3 يونيو 2021 فى دبلن 3 أرينا بايرلندا ، ثم تحيى حفل آخر فى الأحد 6 يونيو 2021 بـ MANCHESTER AO Arena ، بينما تحيى حفل ثالث يوم الأربعاء 9 يونيو 2021 فيLONDON O2 Arena ، و حفل آخر يوم الخميس 10 يونيو 2021 فى BIRMINGHAM Utilita Arena .