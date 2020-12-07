شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة وحفظى يحضران عرض الفيلم الفرنسى "جاجارين" بمهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت منذ قليل الفنانة لبلبة، وأحمد مالك، ومحمد حفظي رئيس المهرجان، ولينا شماميان، على السجادة الحمراء الخاصة بالفيلم الفرنسي "جاجارين" للمخرجين فاني لياتارد وجيريمي ترويله في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ضمن الأفلام المشاركة في المسابقة الدولية للدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائى.

تدور أحداث الفيلم حول المراهق "يوري" الذى يقاتل وحيدًا من أجل إنقاذ المدينة السكنية التي يقطنها في باريس، والتي تحمل اسمه واسم رائد الفضاء الروسي "يوري جاجارين"، وذلك بعد أن بدأت السلطات الفرنسية في إزالتها.

الفيلم يطرح قضايا المراهقة المفضلة لدى كثير من السينمائيين حول العالم حاليا ويمزج بمهارة بين الواقع والخيال والحلم والحقيقة رغم أنه يتناول موضوعا واقعيا جدا وآنيا جدا، وهو قرار الحكومة الفرنسية بإزالة مشروع ``جاجارين`` السكني الذي كان قد افتتح عام 1963 – في حضور رائد الفضاء الروسي – في ظل تولي الحزب الشيوعي الفرنسي الحكم، لتتجاوز الإزالة فكرة هدم بعض البيوت وتكون رمزا لزوال عصر بأكمله بكل ما ينتمي إليه.