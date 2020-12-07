شكرا لقرائتكم خبر عن حازم سمير: دورى فى "جمال الحريم" جديد ومختلف يارب يعجب الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان حازم سمير صورة على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" تجمعه بكل من الفنان خالد سليم ونور اللبنانية من كواليس مسلسل "جمال الحريم" وعلق قائلا: قريبا مسلسل جمال الحريم دور جديد عليا يارب يعجبكم .





وتواصل أسرة المسلسل تصوير المشاهد المتبقية وتتابع المخرجة منال الصيفى الديكورات الأخيرة من العمل للانتهاء من تصويره بعدما تقررعرضه على قنوات المتحدة خلال الفترة المقبلة، المسلسل من تأليف سوسن عامر.



حازم سمير وخالد سليم ونور

وتجسد بطلة العمل نوراللبنانية دور "مذيعة"، خلال أحداث المسلسل، الذى تدور أحداثه فى إطار التشويق والإثارة، حيث تتعرض البطلة وصديقتها إلى أزمات مع الجن والعفاريت، وتتوالى الأحداث.

وتدور أحداثه فى إطار من التشويق والإثارة، حيث تتعرض البطلة وصديقتها إلى أزمات مع الجن والعفاريت وتتوالى الأحداث، وينتمى المسلسل لنوعية أعمال الـ 45 حلقة للعرض فى الموسم الشتوى وهو تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، وبطولة خالد سليم، ونوراللبنانية، ودينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، كريم عبد الخالق، والفنانة الشابة رنا رئيس، هدى الأتربى كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث.

وتكثف منال الصيفى مراحل مونتاج الحلقات الأولى من المسلسل، بالتزامن مع التصوير، حتى يصبح العمل جاهزاً للعرض في الوقت التي تحدده شركة سينرجى، للعرض قريبا .