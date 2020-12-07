شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر تصور اليوم المشاهد الأخيرة من مسلسل "لؤلؤ" بالشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور الفنانة مى عمر مشاهدها الأخيرة فى مسلسلها "لؤلؤ"، اليوم الإثنين بمدينة الشيخ زايد، والتى تجمع بينها وبين

الفنانأحمد زاهر وأخرون من النجوم، حيث بدأ المخرج محمد عبد السلام فى مونتاج ومكساج الحلقات الأولى من المسلسل حيث تجسد مى دور مطربة صاعدة تبحث عن النجومية، وهو من تأليف محمد مهران.

وتدور أحداث مسلسل "لؤلؤ" فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر والفنان أحمد زاهر، كل من نجلاء بدر، نرمينالفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين.

وخلال أحداث المسلسل تجسد مى دور مطربة وتعمل فى إحدى الكباريهات، ويكون هناك كثير من المواقف التى تتعرض لها فىبداية مشوارها، حيث صورت فى ديكورات استوديو النحاس فضلا عن ديكور منزلها، خاصة أن مى عمر

تمر بأكثر من مرحلة فى أحداث المسلسل.

ويقترب فريق العمل من إنهاء تصوير مشاهد المسلسل بشكل كامل ليصبح العمل جاهزاً في الوقت التي تحدده الشركة، وكانت آخر أعمال مى عمر مسلسل "الفتوة" والذى قدمت فيه دور البطولة النسائية أمام النجم ياسر جلال، وشارك فى

بطولة العمل أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد

الخالق، إنعامسالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكرى،

عهدى صادق.