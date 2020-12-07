شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم نبيل عن سميرة سعيد: مثل أعلى فى تنوع الأفكار والأشكال الموسيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الملحن والمطرب هيثم نبيل، بالنجمة سميرة سعيد، مؤكدا أنها من أجرأ الفنانين وأنها مثل أعلى فى التطور وتنوع الأفكار، معتبرا نفسه بأنه محظوظ لغنائها من ألحانه، حيث نشر عبر حسابه على فيسبوك، صورة جمعته بالديفا، أتبعها بتعليق: "سميرة سعيد مثل أعلى ليا فى التطور وتنوع الأفكار والأشكال الموسيقية، وبشوفها من أجرأ الفنانين فى العموم، دائما بعتبر نفسى محظوظ أنها غنت من ألحانى".



هيثم نبيل والديفا

وكان الملحن والمطرب هيثم نبيل، أعلن انتهاءه من جميع أغانى مسلسل لؤلؤ، للفنانة مى عمر، المقرر عرضه فى الموسم الشتوى الحالى، معربا عن سعادته بهذا العمل الذى أكد أنه جديد على الدراما المصرية.





وكتب هيثم نبيل، عبر حسابه على فيس بوك: "الحمد لله.. أنهيت مهمتى فى عمل أغانى مسلسل لؤلؤ، شكرا لكل أصدقائى اللى بذلوا مجهود كبير، صديقى المطرب الموزع نادر حمدى، فريق الشعراء أصدقائى كريم سامى، أسامة محرز، سارة سعيد، منصور محمد، شكرا أحمد حسن فكرى، مهندس الصوت محمد إسماعيل".

وأضاف : "إن شاء الله هتسمعوا فن محترم ومسلسل جديد على الدراما المصرية، تشرفت بالعمل فيه".

ومن المقرر أن يعرض مسلسل "لؤلؤ" للفنانة مى عمر، فى أولى بطولاتها المطلقة على إحدى قنوات المتحدة، بعد الانتهاء من تصوير جميع المشاهد، وتجسد فيه مى دور "لؤلؤ" المطربة التى تبحث عن النجومية.

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر التى تجسد دور مطربة تبحث عن النجومية كل من الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام.