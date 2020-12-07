شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور تحضر عرض فيلمها "واحدة كده" بمهرجان القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت الفنانة ريهام عبد الغفور، عرض فيلمها الجديد "واحدة كده" والذي يعرض خارج المسابقة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الدورة 42، وذلك بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

فيلم "واحدة كدة" بطولة ريهام عبد الغفور، سلوى عثمان، محمد علي رزق، حازم سمير، قصة وإخراج مروان نبيل في أولى تجاربه الإخراجية، سيناريو وحوار هيثم الشال، مدير التصوير عبد السلام موسى، مونتاج منى ربيع، واستغرق تصوير الفيلم 3 أيام في أماكن مختلفة، بينها ميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة والذي تم استئجاره لتصوير مشهد النهاية.

تدور أحداث الفيلم حول يوم يبدو روتينى بحياة فتاة فى منتصف الثلاثينيات، ولكن ما أن يبدأ يومها حتى نصطدم بكم الأحكام التى يصدرها من هم حولها مع اختلاف درجة قربهم لها، وكيف أن أحكامهم تكون فى كثير من الأحيان مغايرة لحقيقة هذه الفتاة، إلا أنها تتفق مع خلفياتهم ووجهة نظرهم.