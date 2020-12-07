شكرا لقرائتكم خبر عن بوب ديلان يبيع قائمة أغانيه الكاملة ليونيفرسال ميوزيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - باع المغني الأمريكي بوب ديلان القائمة الكاملة لأغانيه التي تضم أكثر من 600 أغنية صدرت على مدى ستة عقود لقسم النشر الموسيقي التابع ليونيفرسال ميوزيك جروب، وذلك وفقا لما أعلنته الشركة اليوم الاثنين.

وقالت الشركة في بيان إن الصفقة تشمل أغاني الثقافة المضادة الأيقونية التي غناها ديلان في الستينيات مثل "في مهب الريح" (بلون إن ذا ويند) و"مثل حجر يتدحرج" (لايك إيه رولينج ستون)، لكنها لم تكشف عن بنود الصفقة.

كانت سوني/إيه.تي.في ميوزيك بابلشينج تدير قائمة أغاني ديلان في السابق، وذلك بحسب تقرير لمجلة فارايتي.

وباع المغني وكاتب الأغاني الذي يبلغ من العمر 79 عاما، والذي نال جائزة نوبل للآداب في عام 2016، أكثر من 125 مليون اسطوانة في شتى أنحاء العالم.