شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز جديد يحققه كليب "Life Goes On" فى ثلاثة أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال كليب " Life Goes On " للفريق الكورى الشهير " BTS " تزداد بسرعة كبيرة نسبه مشاهدته على موقع الفيديو الشهير " يوتيوب" ، فقد وصلت خلال ثلاث أسابيع فقط من إطلاقه الى أكثر من 177 مليون مشاهدة ، وهو رقم ضخم بالمقارنة بنسبة مشاهدة كليبات أهم و اشهر نجوم الغناء فى العالم .من جهة أخرى استطاع كليب " Life Goes On " لفريق BTS أن يحصد أكثر من 11 مليون LIKES حتى الآن .

يذكر أن الفريق الكورى الشهير "BTS" تصدر مؤخرا كل المواقع الفنية الشهيرة، وذلك بعدما أصبح الفريق هو أول فريق بوب كورى يدخل ضمن ترشيحات جوائز "Grammy" لعام 2021، وهو نجاح جديد كُتب فى مسيرة الفريق الفنية وحلم استطاع أعضاء الفريق تحقيقه .

وتنافس أغنية "Dynamite" للفريق الكورى الشهير "BTS" بفئة " Best Pop Duo/Group Performance ، وهى الفئة التى رشح لها عدد من نجوم العالم و هم ليدى جاجا و اريانا جراند باغنيتهما " Rain On Me " ، و دوا ليبا وجى بافلين و باد بانى و تاينى بـ " Un Dia (One Day) " ، كذلك تايلور سويفت و بون إيفر بأغنية " Exile " ، كما ينافس أيضا على نفس الجائزة النجم العالمى جاستين بيبر و كوافو بأغنية " Intentions " .