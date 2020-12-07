هكذا تحدث بول ماكرتنى عن الجانب المشرق لفترة الحجر المنزلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن أيقونة الموسيقى وعضو فريق " البيتلز " السابق بول ماكرتنى كان له رأى غير متوقع عن فترة الحجر المنزلى بسبب انتشار فيروس كورونا " COVID-19 " ، حيث أطلق على الفترة التى قضاها فى المنزل اسم "rockdown" حيث كان يعمل حينها على ألبومه الجديد، وهو ما أكده فى مقابلة جديدة مع صحيفة صنداى تايمز .
أكد بول ماكرتنى أنه حاول أن يظل متفائلا بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية وخاصة كونه فى مرحله إعداد الألبوم الجديد والمقرر أن يتم إصداره فى 18 ديسمبر الجارى .
بول ماكرتنى
أكد مكارتنى أنه يشعر بحالة كبيرة من التفاؤل و القى الضوء على الجانب المشرق من الفترة الماضية حيث التقى بالكثير من أفراد العائلة أكثر من أى وقت مضى ، كذلك تمكن النجم الشهير من تسجيل ألبومه الغنائى الجديد .
وقال النجم الشهير : "من السهل الوقوع فى فخ التفكير بأن الأمور سيئة وتزداد سوءا ، وقد يكون صحيحا ، لكننى أعلم أننى سأصاب بالذهول بعد ذلك ، لذلك أقول لنفسى ، "حسنا ، الأمر ليس بهذا السوء ، فكر فى اليوم التالى و فى الحقيقة كان ذلك جيدا .. أنا دائما أحاول العثور على الأشياء الجيدة".
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