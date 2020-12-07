شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب: لا صحة حول مشاركة أغانى بعينها فى الألبوم القادم والتفاصيل قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الصفحة الرسمية للهضبة عمرو دياب، عبر فيسبوك، الأنباء التى ترددت مؤخرا حول وضع أغانى أو مشاركة شعراء وملحنين وموزعين بعينهم، فى ألبوم الهضبة الجديد، قائلة: "لا صحة عما يتم تداوله من أنباء حول مشاركة أغانى بعينها أو شعراء أو موزعين فى الألبوم القادم للفنان عمرو دياب، وسوف يتم نشر تفاصيل الألبوم قريباً".



عمرو دياب

يذكر أن آخر ما طرحه الهضبة، هى أغنية سنجل بعنوان "الجو جميل"، وهى من كلمات محمد القاياتى، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد عادل، وتقول كلماتها: "وسط الليل واللمة، ببقى فى حالة روقان لما بقرب ليك، لما بشوفك بنسى الدنيا وبجرى عليك، ياللى مخللى سهرنا جميل والجو جميل علشان انت جميل.. كملت الحتة الناقصة مرة بضحكة ومرة برقصة وقولنا كلام.. ياه لو كان اليوم فى وجودك 6 أيام، ياللى مخللى الوقت جميل والجو جميل علشان انت جميل، شوفنا القمر وطلعناله طلعنا، طلع القمر سهران وبيسمعنا، قضينا وقت جميل واستمتعنا، أحنا وقمرنا وليلنا سوا، أنا وانت لما نكون بس أنا وانت، والدنيا لو مفيهاش إلا أنا وانت، ميهمناش الشمس هتيجى امتى، مش محتاجين غير بس هوا، الضحكة بتعمل رنة.. ودنيتنا بتتحول جنة.. بننسى الناس.. وأنا وانا ويا حبيبى مبيفوتناش إحساس، ياللى مخللى الوقت جميل والجو جميل علشان انت جميل".

وقبلها طرح الهضبة، أغنية "أهه أهه"، التى شاركته فيها المطربة اليونانية إيرينى بابادوبلو، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقى.