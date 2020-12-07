شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين يثير قلق جمهوره بسبب كورونا:"أنا بخير ورجعت أعمل الاحتياطات تانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان أحمد أمين، نصائح لجمهوره حول ضرورة العودة للإجراءات الاحترازية للوقاية من العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، كما طمئن الجمهور على صحته بعدما أثار قلقهم بسبب اعتقاد البعض إصابته بالفيروس التاجى، حيث كتب عبر حسابه بموقع "تويتر": "أنا الحمد لله بخير وماعنديش مشكلة لغاية دلوقتي.. بس الاحتياط واجب.. أنا رجعت تاني أحاول أعمل كل احتياطات الاحتراز من نضافة وتباعد وتطهير وخلافه.. من غير رعب.. بس حسيت اني أهملت شويتين.. خدو بالكم من نفسكم".



احمد امين



امين

وشارك الفنان أحمد أمين في مسلسل "ما وراء الطبيعة" الذي ترجم إلى أكثر من 32 لغة فى 190 دولة حول العالم. كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها. وسيكون أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.

ويمر الدكتور رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم، العنيد المتهكم والمغامر، بـ "رحلة شك" حين ينقلب عالمه رأساً على عقب بعد التشكيك بقناعاته العلمية الراسخة. تنطلق أحداث القصة في عام 1969، حين يدخل رفعت إسماعيل في العقد الرابع من عمره، ويبدأ في التعرض لأحداث خارقة للطبيعة. وخلال الموسم الأول، يدخل رفعت إسماعيل عالم "ما وراء الطبيعة" بصحبة ماجي زميلته السابقة خلال الجامعة، حيث يحاولان إنقاذ أحبائهما من الخطر الهائل الذي يحيط بهم. المسلسل مستوحى من سلسلة الروايات الأكثر مبيعاً في الوطن العربي للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق والتي باعت أكثر من 15 مليون نسخة.

ومسلسل "ما وراء الطبيعة" من بطولة أحمد أمين في دور "الدكتور رفعت اسماعيل" ورزان جمّال في دور "ماجي ماكيلوب" وآية سماحة في دور "هويدا" خطيبة "رفعت" السابقة، وسما إبراهيم في دور "رئيفة" شقيقة "رفعت إسماعيل"، وإخراج عمرو سلامة.