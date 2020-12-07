صورة| لقاء سويدان تتبرع بالدم لصالح أحد الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تبرعت الفنانة لقاء سويدان، بالدم لصالح أحد الأطفال من مرضى أنيميا البحر المتوسط بمستشفى الأطفال بالدمرداش، وناشدت متابعيها، التبرع بالدم كنوع من الزكاة عن الصحة.

ونشرت لقاء، صورة لها أثناء تبرعها بالدم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "الزكاة مش مال وبس، ممكن تبقى دم لناس محتاجة، وخصوصاً لو فصيلة نادرة.. كفالة طفل مريض بأنيميا البحر المتوسط تُنقذ حياته وتجدد دمك وتبقى زكاة عن صحتك".

وأضافت: "ربنا يحمي أولادنا ويبعد عنهم المرض، ويشفي كل الأطفال المرضى".

يذكر أن، لقاء سويدان، تشارك في مسرحية "سيد درويش"، ويشاركها البطولة ميدو عادل، رشا سامي، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد ‏البارودي، محمد الشربيني، سمير الجوكر، هالة الصباح، وعدد من الفنانين الشباب.

كما تستعد أيضًا لبطولة مسرحية جديدة بعنوان"السلطانية" بطولة: حسن فؤاد، ولقاء سويدان، بمشاركة مجموعة من الشباب، ومن تأليف عبد الفتاح مصطفى، وإخراج مراد منير.