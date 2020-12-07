وفاة شقيق الفنان محمود عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
رحل عن عالمنا منذ قليل، شقيق الفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز.
وأعلن الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز، خبر وفاة عمه عبر حسابه على إنستجرام، ونشر صورة له معلقًا عليها: "برجاء الدعاء لأبويا وعمي محمد، وكل اللي رحلوا عنا.. إنا لله وإنا إليه راجعون".
يذكر أن، الفنان الكبير محمود عبد العزيز، توفي في مستشفى الصفا بالمهندسين بعد وعكة صحية، ودفن في مدافن العائلة بمسقط رأسه بالإسكندرية، وشُيعت جنازته من مسجد الشرطة بحضور عدد كبير من الفنانين، في نوفمبر 2016م.
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