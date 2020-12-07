عشمانة في ربنا يشيل عني.. كيف أثارت فيفي عبده الجدل عبر السوشيال ميديا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أثارت الفنانة فيفي عبده جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية بسبب تعرضها لوعكة صحية تتكتم على تفاصيلها حتى هذه اللحظة.

فيفي عبده تشارك جمهورها صورًا وفيديوهات لها من حين لآخر تتحدث خلالها عن المرض وأزمتها الصحية وتطالبه بالدعاء دون الخوض في تفاصيل.

ونستعرض في السطور التالية أبرز المنشورات التي أثارت بها فيفي عبده جدلًا عبر السوشيال ميديا مؤخرًا:

في السابع من أكتوبر الماضي، فاجأت فيفي عبده الجمهور، وخرجت في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلاله مرتدية الحجاب، وقدمت الاعتذار للفنانة إلهام شاهين بسبب عدم حضور حفل زفاف شقيقها الفنان أمير شاهين قائلة: "مكنتش بقدر أتكلم".

وكشفت "فيفي" عن الوعكة الصحية التي حالت دون حضورها حفل الزفاف، قائلة: "أنا آسفة جدًا لحبيبة قلبي وأختي إلهام شاهين على إني مروحتش فرح أمير، أنا مقدرتش أروح عشان تعبانة جدًا وعندي أنفلونزا جامدة جدا أنا مقدرش أتأخر عنهم آسفة جدا".

وأضافت موجهة حديثها إلى جمهورها: "مكنتش بظهر في فيديوهات عشان تعبانة أوي ومكنتش بقدر أتكلم أو أتحرك".

وفي الثالث من ديسمبر الجاري، خرجت فيفي عبده في مقطع فيديو آخر بثته من منزلها، وقالت: "يا صباح الفل، وحشتوني جدا جدا، ادعولي لأني عيانة، وماقلتش ليكم إني عيانة، وده اللي أنا مخبياه عنكم".

وتابعت: "كل يوم عشمانة في ربنا إنه يشيل عني وإني أطلع أشوفكم، أنا بحبكم جدا، وأنا عيانة ومحتاجة دعواتكم، حبكم هو اللي هيقومني من اللي أنا فيه، ويرجعني أحسن من الأول".

ومرة أخرى أثارت الجدل أمس الأحد، من خلال نشر صورة لها عبر "إنستجرام"، وطلبت من جمهورها عدم التوقف عن الدعاء لها قائلة: "يارب تكون بتدعولي يارب".