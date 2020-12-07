إلهام شاهين عن وحيد حامد: العبقري استاذنا وقدوتنا

أعربت النجمة إلهام شاهين ، عن سعادتها بمشاركتها أمس الأحد ندوة تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد الحائز على جائزة "الهرم الذهبي" بالدورة ال42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي ، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

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وعلقت شاهين علي الصورة قائلة: "ندوة أستاذنا وقدوتنا وصديقنا وحبيبنا الأستاذ الكاتب العبقرى وحيد حامد كانت مظاهرة حب وشكر وعرفان وامتنان من كل زملائه

وتلامذته وجمهوره".

وتابعت: "ربنا يخليه لنا ويعطيه الصحة يارب .. ويمتعنا بكتاباته وآراءه وأفكاره. تكريم الأستاذ وحيد هو تكريم للفن الجميل الراقى الهادف البناء.. مبروك يا فنان يا كبير".

تشارك الفنانة إلهام شاهين في تنافس المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42 بفيلم " حظر تجول" للمخرج أمير رمسيس ، ويعتبر الفيلم هو أول فيلم مصري روائي طويل يتم اختياره للمنافسة.

تضمنت الندوة حضور فني كبير أبرزهم: "يسرا، ليلى علوي، إلهام شاهين، الإعلامية منى الشاذلي،.. وغيرهم"، بجانب عدد جماهيري كبير من محبيه.

قدم المخرج الكبير، شريف عرفة، مساء الأربعاء، جائزة إنجاز العمر للسيناريست البارز، وحيد حامد في حفل الافتتاح وسط حضور فني كبير.

كما حصلت الفنانة منى زكي على جائزة فاتن حمام للتميز، تقديرا لمسيرتها الفنية وماقدمتها من أعمال فنية مميزة.

يذكر أن افتتحت مساء، الأربعاء الدورة 42 لـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بحضور أبرز نجوم الفن في مصر، وأكثر من 200 ضيف أجنبي، حرصوا على المشاركة في المهرجان رغم عراقيل السفر التي فرضها فيروس كورونا.