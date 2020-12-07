الجمعة.. سمير غانم ضيف وفاء الكيلاني في برنامج السيرة

تستضيف الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامجها "السيرة" المذاع عبر قناة DMC، الفنان الكبير سمير غانم ويتحدث خلال الحلقة عن مشوار حياته وأبرز المحطات فيه.

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يعرض برنامج "السيرة" يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع في تمام الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة.

يأتي برنامج "السيرة" لوفاء الكيلاني، بعد غيابها عامين عن الشاشة الإعلامية، بعد آخر برامجها "تخاريف"، الذي تم عرضه عام 2018، شمل عدد كبير من

نجوم مصر والوطن العربي، أبرزهم"أحمد فهمي، فيفي عبده، وائل كفوري، أنغام، نانسي عجرم".

سمير غانم ممثل كوميدي مصري مواليد 15 يناير عام 1937، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم و الضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات

الكوميدية، كان أشهرها"طبيخ الملايكة"و"روميو وجوليت".ثم قدم الثلاثة بعدها عدد من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

انحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية "المتزوجون"، وكان آخر عمل مسرحي لهما معًا هو مسرحية"اهلا يا دكتور".

وفي ثمانينات القرن العشرين لمع نجمه في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي "سمورة" و"فطوطة"، ثم عاد في رمضان في أوائل التسعينيات من القرن نفسه ليقدم فوازير المطربون والمضحكون. يعتبر واحد من نجوم المسرح بين عادل إمام و محمد نجم و محمد صبحي.