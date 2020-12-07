صورة..محمد الشرنوبي ينتهي من تصوير مسلسل "لؤلؤ"

شارك الفنان محمد الشرنوبي، جمهوره، صور له من كواليس مسلسله الجديد"لؤلؤ"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام".

نشر الشرنوبي الصورة عبر خاصية "ستوري"، وعلق عليه قائلاً:"آخر يوم تصوير مسلسل لؤلؤ ان شاء الله هتنبسطوا جدا".

مسلسل"لؤلؤ"، بطولة أحمد زاهر، مي عمر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان،

عماد زيادة، حمدى هيكل".

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طرح الشرنوبي مؤخراً أحدث أغنياته"قلبي ارتاح"، عبر عدد من المنصات الموسيقية الشهيرة، الأغنية من كلمات:محمد يسري، ألحان:محمد الشرنوبي، توزيع:مصطفى الحلواني، وضم الكليب مشاهد حقيقية من حفل زفاف الشرنوبي وزوجته راندارياض،

وشارك في الكليب عدد من النجوم أبرزهم:أنغام، أحمد مالك،منة شلبي،خالد أنور، محمد شاهين، لقاء الخميسي، تامر حبيب".

وكانت آخر أعماله الدرامة، مسلسل "ليه لأ"، الذي تم عرضه في صيف العام الجاري، عبر إحدى المنصات الترفيهية الشهيرة، بمشاركة"أمينة خليل، شيرين، هالة صدقي".

إضافة إلى طرح أولى ألبوماته "زي الفصول الأربعة" في منتصف عام 2019، والذي ضم 10 أغنيات، منهم "حتة من الخيال، عادي وبراحتك، مفيش داعي، خلاني بعدت، صبح الصباح".