في عيد ميلاد "المارشال برعي" تعرف علي محطات محمود حميدة الفنية

نجم كبير عُرف بثقافته وحبه للقراءة خاصةً قراءة أشعار فؤاد حداد، جسد العديد من الأدوار في السينما، وبدأ مشواره الفني بالعمل في مسلسل تليفزيونى، ثم انطلق في عالم السينما، وشارك أيضًا في أعمال إذاعية ومسرحية، ونال العديد من الجوائز في مشواره الفني، ويعتبر من طراز خاص بسبب وضع بصمتة المميزة بكل دور قام بتجسيدة.

لن يستطيع أحداً أن ينسى أداءه لشخصية المارشال برعي في فيلم شمس الزناتي ومجدي حسنين في فرسان آخر زمن وعدلى في باحب السيما ويحيى في إسكندرية نيويورك وحسام في دانتيلا وحمامه فاضل السوهاجى في حرب الفراولة، رستم في الرجل الثالث وزين العطار في الأب الروحى والخواجة تاكى في الوسية والدكتور علاء الطمبولى في ولكنه الحب وأبو زيد زمانه.

النجم الكبير محمود حميدة الذى نحتفل اليوم بعيد ميلاده ، ولد في 7 ديسمبر 1953، مارس حب التمثيل منذ الصغر حيث كان عضوًا في فريق التمثيل بالمدرسة، كذلك بجميع مراحل التعليم.



في عام 1970 التحق بكلية الهندسة واستمر بها 7 سنوات وفشل في دراسة الهندسة ثم غير مساره التعليمي ليلتحق بكلية التجارة، وحرص أيضًا أن يكون عضوًا بفريق التمثيل بالكلية إلى أن أتم دراسته الجامعية.



بعد تخرجه من الجامعة عام 1981 التحق بإحدى الشركات العالمية بإدارة المبيعات وفي نفس الوقت مارس أيضا التمثيل والرقص من خلال فرق الهواة.



في عام 1986 أسند المخرج التليفزيوني أحمد خضر إليه دور البطولة في مسلسل تليفزيوني حيث لاقى أداءه اهتمام العاملين والمهتمين بصناعة السينما في مصر ثم انطلق للعمل كممثل سينمائي في أدوار مختلفة في عديد من الأعمال الفنية السينمائية.



بدايته في السينما كانت مع الفنان أحمد زكي في فيلم (اﻹمبراطور) عام 1990، لتتوالى أعماله السينمائية بعد ذلك والتي من أبرزها (دانتيلا، حرب الفراولة، الرجل الثالث، المصير، وفي

عام 1996 أسس شركة البطريق للإنتاج الفني والخدمات السينمائية والتي قدمت العديد من الأعمال الفنية سواء من إنتاجها الخاص، أو القيام بأعمال المنتج المنفذ لجهات فنية أخرى. ويعتبر فيلم جنة الشياطين والذي قامت الشركة بإنتاجه من أهم الأعمال السينمائية التي أنتجت في مصر والذي اعتبره النقاد واحدًا من أهم مائة فيلم منذ قيام صناعة السينما في مصر حتى يومنا هذا، وقد نال العديد من الجوائز في مختلف المهرجانات التي شارك فيها.



أنتجت شركته عددا من الأعمال المهمة منها فيلم "جمال عبد الناصر" إخراج أنور القوادرى 1998 وفيلم "جنة الشياطين" إخراج أسامة فوزى 1999 والذي شارك في بطولته والفيلم التسجيلى "نازك الملائكة" إخراج خيرية المنصور 2000. وكان منتج منفذ لفيلم "ملك وكتابة" إخراج كاملة أبو ذكرى 2005.والفيلم تسجيلى "جلد حىّ" إخراج فوزى صالح 2010 حصل على عدة جوائز وعرض في أكثر من مهرجان دولي، ويعتبر أول فيلم تسجيلى مصري يباع على أقراص مدمجة للجمهور.



كما ساهمت الشركة في مشروع الشباب مع الوكالة الألمانية للتعاون الفنى ووزارة التخطيط لدعم المواهب الفنية وإنتاج مسرحية "ألوانرقع بقع" 2002 كما قامت بإنتاج حفلات موسيقية لعازف الكمان العالمي "عبده داغر" بدار الأوبرا ومعهد الموسيقى العربية والجامعات المصرية وإنتاج عددا من الأمسيات الشعرية للشاعر الكبير "فؤاد حداد" بتكوين فرقة عمل كاملة لتقديم تلك الأمسيات بدار الأوبرا ومعرض الكتاب الدولي ومكتبة الإسكندرية.



في عام 1996 قام بتأسيس استوديو الممثل مستعينًا بأهم المختصين لجعل هذا الاستوديو كمركز لتدريب وصقل المواهب الشابة إيمانًا منه بضرورة امتزاج الموهبة

والمنهج العلمي ليكون نتاج هذا تمويل هذه الصناعة بهذه الكوادر الفنية والمؤهلة وذلك لمسايرة التطور السريع والهائل لهذه الصناعة في أوروبا وأمريكا وبلدان العالم المختلفة.



في عام 1997 قام بتأسيس وإصدار مجلة "الفن السابع" وهي أول مطبوعة عربية سينمائية متخصصة بصناعة السينما في الشرق الأوسط. حيث كانت الأعمال الفنية سواء المحلية أو العالمية تأتي على صفحاتها بمختلف ألوانها واتجاهاتها ليقوم فريق العمل بإلقاء الضوء عليها وتحليلها من مختلف زواياها لتصل بعد ذلك إلى المختصين والقائمين على هذه الصناعة وكذلك جمهور القراء بصورة صادقة وحيادية لذلك اعتبرها الدراسين لهذا النوع من الفن مرجعا تاريخيا لمختلف الأعمال سواء كانت محلية أو عالمية.



وفي مجال التأليف فكانت له تجربة ناجحة من خلال مسلسل"ميراث الريح" والذي عرض عام 2013.

عن أول 6 أفلام كان أجره 2000 جنيهًا وهي أفلام: الإمبراطور. المساطيل. فارس المدينة. كيد العوالم. صراع الزوجات. احذروا هذه المرأة.



من أبرز أعماله السينمائية: "جنة الشياطين"، "الإمبراطور"، "رغبة متوحشة"، "شمس الزناتي"، "المساطيل"، "امرأة آيلة للسقوط"، "اللعب مع الأشرار"، "الثعالب"، "دكان شحاتة"، "ريجاتا"، "دانتيلا"، وأخرهم "الغسالة".



من أبرز أعماله التليفزيونية: "الوسية"، "للعدالة وجه آخر"، "الخروج من الدائرة"، "أيام الحب والجنون"، "الأب الروحي".



حصل على العديد من الجوائز منها فيلم الباشا في مهرجان الفيلم السنوي عام 1994 وأحسن ممثل من الجمعية المصرية لفن السينما عن دوره في فيلم الرجل الثالث 1995 وجائزة التمثيل من المهرجان القومي للسينما المصرية عن فيلم عفاريت الأسفلت 1996.

وجائزة الإنتاج من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن فيلم جنة الشياطين 1999 وأحسن فيلم في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي عن جنة الشياطين 1999 وجائزة الإنتاج والتمثيل في المهرجان القومي السادس للسينما المصرية عن فيلم جنة الشياطين 2000 وأحسن ممثل بمهرجان تطوان الدولي عن جنة الشياطين 2003 كما حصل على جائزة أحسن ممثل من جمعية فن السينما "جوائز أوسكار السينما المصرية" عن فيلم إسكندرية - نيويورك 2005 .

كما حصد جائزة أحسن ممثل في المهرجان القومي الحادي عشر لليسنما المصرية عن بحب السيما 2005 وأحسن ممثل بمهرجان مسقط الدولي عن ملك وكتابة 2006 وأحسن ممثل بالمهرجان القومي الثاني عشر للسينما المصرية عن ملك وكتابة 2006 وأحسن ممثل مهرجان المركز الكاثوليكي بالقاهرة عن ملك وكتابة عام 2007.