صور.. سلاف فواخرجي تنعي المخرج علاء الدين كوكش

توفي المخرج السوري علاء الدين كوكش، مساء أمس الأحد 6 ديسمبر عن عمر ناهز الـ78 عامًا ،ومن جانبها نعت الفنانة السورية سلاف فواخرجي الراحل عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي"انستجرام- Instagram "، حيث نشرت صورة له .

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وعلقت فواخرجي علي الصورة قائلة: "الأستاذ الكبير علاء الدين كوكش، لفنك، لعلمك، لتضحيتك، لمحبتك، لأخلاقك، لروحك النبيلة.. كل التقدير والرحمة والسلام".

يذكر أن الفنانة سلاف فواخرجي شاركت مؤخرًا

في بطولة مسلسل خط ساخن، والمسلسل من تأليف فوزية حسين، وإخراج حسني صالح، وبطولة كل من نضال الشافعي،حسين فهمي، صلاح عبدالله، حسني شتا، أسما الشال، محمود حافظ، ثراء جبيل، صابرين، سعيد صديق، هايدي رفعت، يوسف إسماعيل، سناء شافع، دنيا النشار، مصطفى عبدالسلام، سلمى غريب، محمود فارس، نرمين ماهر، شريف الطيب، أدهم الدسوقي، محمد عادل، محمود سليمان، سهر الصايغ، سميرة عبدالعزيز، دنيا المصري، أحمد التهامي، علاء شعير، فارس الحداد، عابد عناني، محمود الجابري، عبدالرحمن فتحي، عبدالخالق سيد أحمد.



أما علاء الدين كوكش مخرج تلفيزيوني ومسرحي سوري من مواليد عام 1942 حي القيمرية بدمشق، كتب القصة القصيرة والمسرحية والسيناريو التليفزيوني،رس في قسم الدراسات الاجتماعية والفلسفية- جامعة دمشق في مطلع الستينيات، في الفترة نفسها التي اجتذبه فيها التلفزيون في سوريا فالتحق للعمل به منذ الأعوام الأولى لانطلاقته، ثم أوفد إلى ألمانيا الديمقراطية، حيث اتبع دورة في الإخراج التلفزيوني عام 1966، أخرج خلال مسيرته الفنية التي تمتد لأكثر من أربعين عاما، أكثر من ثلاثين مسلسلا تلفزيونياً.