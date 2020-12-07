بعد نجاحها مع لايف ستايلز ستوديوز في “أنا اتعودت”.. هايدي موسى تفوز بجائزة عالمية

متابعة بتجــــــــــــرد: فازت النجمة هايدي موسى بجائزة عالمية من مهرجان AEAUSA كأفضل مطربه شابه في أفريقيا لعالم 2019.

واستلمت هايدي الجائزة في منزلها بعد ان أقيم الحفل، الذي يعقد في واشطن، بشكل افتراضي بسبب جائحة كورونا، ونشرت عبر حسابها على تويتر صورة للجائزة وكتبت: “أخيرًا استلمت جائزتي في مهرجان African Entertainment Awards كأفضل فنانة لعام 2019”.

بدورها باركت لها شركة لايف ستايلز ستوديوزعلى الجائزة وكتبت “الف مبروك”. لترد هايدي قائلة: “الله يبارك فيكم يارب”.

وتأتي هذه الجائزة بعد ان حققت هايدي الكثير من النجاحات عام 2019 أبرزها أغنيتها مع لايف ستايلز ستوديوز “أنا اتعودت” التي حققت انتشاراً واسعاً.

من جهة ثانية، وضعت الفنانة هايدي موسى صوتها على أغنية “تصدق و تآمن بالله” التي اشترت حقوقها شركة لايف ستايلز ستوديوز خلال فترة الحجر الصحي وقدمتها مؤخراً للفنانة هايدي موسى التى أعجبت بروح الأغنية من حيث المعنى واللحن.

الأغنية من كلمات إيهاب عبد العظيم، الحان علاء الرواي، توزيع جيزو، ويتم حالياً التحضير لتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب.