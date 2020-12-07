اشترط تراجع الإصابات.. لطفي بوشناق ممنوع من الحفلات بأمر كورونا

متابعة بتجــــــــــرد: رفض الفنان التونسي لطفي بوشناق إقامة حفل غنائي في بلد عربي خلال الفترة المقبلة، خشية الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقرّر بوشناق الالتزام بالتباعد الاجتماعي، والفني أيضاً، بخاصة بعد منع الأنشطة الثقافية والحفلات الغنائية في تونس بعد تفشي كورونا. واشترط بوشناق أن تتراجع معدلات الإصابات بفيروس كورونا، لاستئناف نشاطه الفني، على أن يكون ذلك من خلال حفلات منظمة بشكل جيد.

ويحاول منظمو الحفل إقناع بوشناق بالسفر والغناء خارج تونس، مع توفير كل الإجراءات الطبية الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان بوشناق قد أقام حفلاً في آب الماضي (أغسطس) في ختام فعاليات الدورة الثامنة والثلاثين من مهرجان بنزرت الدولي بحضور جماهيري ضخم.

وكادت تحدث كارثة في الحفل بعد حدوث ماس كهربائي بغرفة التحكم التي تقع وسط مدرجات الجمهور، إلا أن الشركة المنظمة للحفل نجحت في السيطرة على الموقف بالتعاون مع إدارة المهرجان.

وأحيا بوشناق حفلاً في آب (أغسطس) الماضي بالعاصمة تونس لدعم ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من آب (أغسطس) الماضي.

وكانت آخر حفلات لطفي بوشناق في الثلاثين من آب (أغسطس) ضمن فعاليات الدورة الرقم 41 من مهرجان قفصة الدولي بتونس، إلى أن منعت الحكومة التونسية إقامة الأنشطة الفنية والثقافية بعد ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.