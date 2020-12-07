أحمد أمين ينصح جمهوره باتخاذ الإجراءات الاحترازية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نصح الفنان أحمد أمين جمهوره باتخاذ الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

كتب "أمين" تغريدة، عبر حسابه بموقع "تويتر": " أنا رجعت تاني أحاول أعمل كل احتياطات الاحتراز من نضافة وتباعد وتطهير وخلافه.. من غير رعب.. بس حسيت إني أهملت شويتين.. خدو بالكم من نفسكم".

أخر أعمال أحمد أمين مسلسل "ما وراء الطبيعة" مأخوذ عن سلسلة روايات تحمل نفس الاسم للمؤلف المصري الراحل أحمد خالد ‏توفيق، من إنتاج شركة Netflix وتدور أحداث المسلسل في ستينيات القرن الماضي، ويتناول قصة حياة طبيب أمراض الدم رفعت ‏إسماعيل الذي يجسد شخصيته بالمسلسل الفنان أحمد أمين، وما يتعرض له من أحداث خارقة للطبيعة يحاول ‏الكشف عنها ومواجهتها.