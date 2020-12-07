بصورة مع الأبطال.. هند صبري تروج لفيلم "كيرة والجن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: روجت الفنانة التونسية هند صبري لفيلم "كيرة والجن"، المقرر عرضه قريبًا بدور العرض السينمائي. نشرت هند صورة مع أبطال العمل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت: "استنونا مع أبطال المقاومة الشعبية في فيلم كيرة والجن عن رواية 1919". فيلم "كيرة والجن" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز، من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

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