دينا فؤاد تنشر ملصق "جمال الحريم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: تصدرت الفنانة دينا فؤاد بوستر مسلسل "جمال الحريم"، المقرر عرضه قريبًا. نشرت دينلرالبوستر، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت: "جمال الحريم، قريبا". مسلسل "جمال الحريم" بطولة نور، دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبدالخالق، الفنانة الشابة رنا رئيس، هبة حسن، هدى الأتربي، تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفي.

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