فيديو| ريهام عبد الغفور عن دورها في مسلسل إلا أنا: "ربنا كرم بزيادة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة ريهام عبد الغفور بسعادتها عن دورها في حكاية "ربع قيراط" ضمن سلسلة مسلسل "إلا أنا".

قالت ريهام خلال لقاء لها مع قناة "Ten" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي: "أنا كنت حابة المسلسل ومصدقة اللي أنا بعمله، لكن بالأمانة ربنا كرم بزيادة".

يذكر أن قصة "ربع قيراط" تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وبطولة ريهام عبد الغفور، مصطفى درويش، نادية رشاد، محمد الصاوي، محمد على رزق، سناء يوسف، إبراهيم السمان، عصام السقا ورضوى جودة.