تراند اليوم : نجل فنان مصري شهير يظهر بـ«حلق»: «أنا مش راجل.. أنثى في البطاقة»

أثار نور ابن الفنان المصري هشام سليم، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره مرتديًا حلق في أذنيه، الأمر الذي جعل البعض يشن هجومًا عنيفًا عليه.من جانبه نشر "نور"، مقطع فيديو عبر خاصية "استوري" عبر حسابه على "إنستقرام"، وقال فيه :" كلمة للشباب اللى داخلة تتكلم عن الحلق بتاعى وان الحلق مضايقهم ، طالما البطاقة مكتوب فيها أنثى هعمل اللي أنا عايزه، فرقت إيه أنا لابس حلق بقيت أنا كدا خلاص كل اللي أنا عملته اتمسح"وتابع نور : كل واحد يركز في نفسه ويسيبني أعمل اللي أنا عايزه".وكان الفنان هشام سليم، تحدث بجرأة شديدة خلال وجودة ضيفا على برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مؤخرا عن تفاصيل تحول ابنته إلى ذكر بعدما قررت ذلك بناء على المواصفات الجسدية لها، وبصدد تغيير النوع فى بطاقتها إلى ذكر ولكن الأحوال المدنية لم تحل الأمر حتى الأن.وأضاف هشام سليم: فى مصر نحن نعترف أما بالرجل أو الأنثى وليس لدينا خبرة بالمرحلة الوسطى للتحول، لذلك لا أستطيع مخاطبة المجتمع بتقبل الأمر لأن الأمر ليس بالهين.وأجاب هشام سليم، عن سؤال "إيناس الدغيدي" بشأن علاقته بأولاده وإذا ما كانوا يكرهونه، قائلًا "حاليا بيحبونى، ولكن زمان ممكن مكنوش بيحبونى؛ عشان مكنوش يعرفونى".

وقال هشام سليم، إن سبب كره أولاده له هي رغبته في تعليمهم بعض الأمور، ولكن هم لم يكونوا متقبلين، لافتا إلي أنه مع الوقت أدركوا ضرورة تلك الأمور، معقبا "لما كبروا وفهموا بقوا يحبونى".