عدد محدود لتذاكر حفل حنان ماضي في أوبرا دمنهور

تحيي الفنانة حنان ماضي، حفلها الغنائي القادم على مسرح أوبرا دمنهور، وذلك في إطار عودة الأنشطة الغنائية والاحتفالية هناك.

تبقى عدد محدود من تذاكر الحفل على النفاد قبل حوالي أسبوعين من موعد إقامة الحفل، الذي من المقرر إحياءه يوم الجمعة 18 ديسمبر الجاري، على مسرح أوبرا دمنهور، وتم تقسيم سعر تذاكر الحفل إلى فئتين: الأولى بقيمة 60 جنيهًا، والثانية بقيمة

85 جنيهًا.

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أحيت حنان أخيراً حفلاً غنائياً بأوبرا القاهرة، وشهد حضورًا جماهيريًا كامل العدد، وقدمت مجموعة من أغنياتها المفضلة لدى جمهورها، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامة الحضور.

تقدم الأوبرا المصرية عددًا من حفلات مطربي الزمن الجميل على

عدد من مسارحها، أبرزهم كوكبالشرق أم كلثوم، العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب.

وأعادت دار الأوبرا المصرية بفروعها جزءًا كبيرًا من أنشطتها الفنية والغنائية، بعد قرار رفع الحظر، مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، حيث إنه غير مسموح بالدخول من دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، وغير مسموح بتحريك المقاعد، إضافة إلى منع التصوير داخل قاعة الحفل.