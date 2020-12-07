وائل كفوري يحتفل برأس السنة في دبي

يحيي الفنان وائل كفوري، حفلاً غنائياً في دبي وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بليالي رأس السنة في مهرجان دبي للتسوق.

يقام الحفل يوم الخميس الموافق 31 ديسمبر القادم، وذلك ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق في دورته الـ 26، مع الفنان محمد خيري ، ويعتبر هو اللقاء الجماهيري الأول لكفوري بعدتوقفه عن الحفلات الغنائية بسبب

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تبدأ فعاليات المهرجان في الـ 17 من ديسمبر حتى 30 يناير 2021، حيث سيضم الحفل الافتتاحي عدد كبير من نجوم الفن العربي، بجانب عروض الأالعاب النارية المميزة.

يذكر أن آخر إصدارات كفوري الغنائيةكانت من خلال

أغنية "استشبهت فيكي"، التي تم طرحها خلال العام الماضي، وسجلت أكثر من 10 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، كلمات"منبير بوعساف، ألحان: هشام بولس، تويزع: داني حلو، وتقول كلماتها "واستشبهت فيكي قربت بدي أحكيكي نفس شعرك هو ذاته كنت باسمك راح بندهلا نفس عطرك ونسماته لكن مش مثلك لابقلا يا ترى العطر اللي بحبه بعدك بتحطيه أو لأني كنت حبه بطلتي تحبيه ويا ترى العطر اللي بحبه بعدك بتحطيه".