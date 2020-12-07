تراند اليوم : سمير صبري : صدق المثل الي قال الي من غير أم حالته تغم – فيديو

عبّر الفنان سمير صبري عن أمله في أن يستفيد ويتعلم كل زوجين يقرران الانفصال من قصة انفصال والده ووالدته بود واحترام.

وقال سمير صبري، خلال استضافته في برنامج “باب الخلق”، الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد على قناة النهار، إنه كان في السابعة أو الثامنة عندما انفصل والداه، وقرر والده اصطحابه للإقامة في القاهرة، وبقي أخوه الراحل مقيما في الإسكندرية مع والدته، وخلال هذه الرحلة عرف الحياة مع زوجة الأب، وزوج الأم.

وأوضح سمير صبري أنه لم يعرف ولم يفهم سر هذه القسمة، أي نقله للقاهرة ودخوله أرقى مدرسة في الشرق الأوسط “فيكتوريا كولدج”، وبقاء أخيه في الإسكندرية، لكنها في اعتقاده كانت محاولة من والده للضغط في اتجاه عودة الأم، ومن ناحية أخرى أراد القدر أن ينتقل لعمارة النجوم، عمارة فريد شوقي ومحمد فوزي ووحيد فريد، وهناك التقى بعبد الحليم حافظ.

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