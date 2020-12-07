تراند اليوم : بالفيديو.. سؤال يتسبب في غضب أحمد ذكي علي الهواء – إتفرج

بدأ الإعلامي محمود سعد مشواره التليفزيوني بتقديم برنامج “على ورق” عبر قناة دريم الفضائية، حيث اشتهر باستضافة مشاهير الفن ومحاورتهم بشكل جريء غير معتاد في ذلك التوقيت.

حل الفنان الراحل أحمد زكي ضيفا على أحدى حلقات برنامج “على ورق” وتحدث عن حبه لتجسيد الشخصيات التاريخية، وقدرته على تجسيد أي شخصية مثل صلاح الدين الأيوبي أو عمر بن العاص، طالما عرف تاريخها والقضية التي كانت تشغلها، مؤكدا أنه سيضيف لها صوته وطريقة أدائه، كون أحد لم يراها.

أضاف أحمد زكي أن الأمر يختلف حين يجسد شخصية تاريخية معاصرة، رأها الجمهور ويعرف ملامحها وطريقة حديثها، مشيرا إلى أنه اختار طريقة حركة لكل مرحلة سنية لشخصية الرئيس الراحل محمد أنور السادات في فيلم “أيام السادات” ، مؤكدا أن هناك أحداث مر بها السادات لم يراها أحدا من أسرته، بما فيها لحظة اغتياله

قال زكي إن هناك بعض من اتهموه بالهروب من تقديم أفكار جديدة، بسبب تقديمه أدوار تاريخية في فيلم “ناصر 56” وفيلم “أيام السادات”، مؤكدا أنه يختلف مع ذلك الرأي لأنه قدم مراحل لم يراها الجمهور، قائلا إن التليفزيون لم يكن موجودا سنة 1956 وهي الفترة التي قدمها في “ناصر 56”.

أشار أحمد زكي إلى أنه حرك المياه الراكدة وكان يتوقع أن يقوم باقي صناع السينما بالدخول في المنافسة وتقديم أعمال تاريخية آخرى، لكنهم بدلا من ذلك وجهوا إليه الاتهامات، رغم أنه قضى 7 سنوات من أجل تنفيذ الفيلمين التاريخيين، وهي الفترة التي كان يمكنه فيها تقديم 21 فيلم تجاري بدلا منهم.

أكد أحمد زكي أنه لم يقدم تلك الأعمال من أجل منافسة أي فنان آخر، بل من أجل تحدي نفسه وتحقيق طموحاته وأحلامه التي يرغب في تنفيذها، مؤكدا على وجود عدد كبير من الفنانين الشباب والكبار الذين يقدموا أفلام ومسلسلات ومسرحيات جيدة، لذلك يطلب أن يتركه النقاد يفعل ما يريد ويقدم الأدوار التي يحبها.

أنهى أحمد زكي المقابلة وغادر فور أن سأله محمود سعد عن رغبته في تجسيد شخصية أسامة بن لادن قائد تنظيم القاعدة، وقال له: “الميكرفون بتاعك أهو.. لأن أحنا أيه لغاية كده..” وانتهت الحلقة.

الجدير بالذكر أن بعد وفاة أحمد زكي، خرجت أحدى الصور له بماكياج شخصية أسامة بن لادن، وهو ما أكده الماكيير محمد عشوب، حيث قال إن أحمد زكي طلب منه تجربة ماكياج الشخصية، التي تراجع عن تقديمها بسبب نصيحة المقربين منه.

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