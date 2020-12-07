تراند اليوم : شبيهة سما المصري.. سيشن جديد لفتاة التوك توك قلب مواقع التواصل

سيشن جديد يشعل صفحات السوشيال ميديا، تداولت صفحات السوشيال ميديا صور سيشن جديد لـ”فتاة التوك توك” حيث نشرت إحدى الصفحات سيشن جديد لفتاة تظهر مفاتن جسدها بشكل ملفت في سيشن جديد مع التوك توك.

ووصفها بعض رواد التواصل بأنها شبيهة سما المصري مؤكدا أنها استخدمت الحركات التي كانت تقوم بها سما المصري في معظم صورها لكي تجزب المشاهدين لها.

وظهرت الفتاة مرتدية فستان أبيض قصير جدا مستخدمة بعض حركات الإغراء حيث أنها لعبت على أنوثتها الطاغية التي تعمدت إظهارها في الصور.

جاء ذلك بعد نشرت عارضة الأزياء “سلمي الشيمي” فيديو، لجلسة تصوير لها بالملابس الفرعونية، وهي تسير على طريق بين الأهرامات، وعلى خلفية الفيديو أغنية شعبية.

جلسة تصوير سلمى الشيمي، أثارت جدلاً واسعًا، عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا لجرائة الجلسة، وتصويرها بشكل غير لائق في منطقة أثرية عظيمة “الأهرامات”.

وظهرت الشيمي في الفيديو مرتدية فستان أبيض مكشوف وعليه حزام فرعوني، وتاجًا من الاكسسورات الفرعونية على رأٍسها، مع الشعر المنسدل، والحذاء المكشوف المتعارف عليه في العضر الفرعوني.



