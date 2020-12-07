تراند اليوم : إتفرج .. بعد حلقتها مع “أبلة فاهيتا” ..كندة علوش تتصدر محركات البحث

تصدرت الفنان السورية، كندة علوش، محركات البحث على شبكة الإنترنت، اليوم السبت، بعد تصريحاتها أمس الجمعة في برنامج “أبلة فاهيتا”.

وكشفت الممثلة السورية خلال فقرة “كارو” أنها من مواليد الثمانينيات دون الكشف عن العام، وغنت باللغة الفرنسية أغنية للأطفال، وهي نفسها التي تغنيها لابنتها حياة قبل النوم.

وعندما سألتها كارو: أول مرة حبيتي كان عندك كام سنة، لترد عليها قائلة: أربع سنين، كما أنها أشارت لعدم قناعتها الكاملة بموهبتها وتحدثت عن عيوبها التي تعاني منها وأبرزها أنها “عصبية، صبرها قليل، انفعالية واندفاعية”.

ووجهت لها سؤال أيضًا: بتسيبي بنتك مع مين وقت التصوير، لترد عليها الفنانة: “ماما وعمرو وحماتي وشقيقة عمرو.

وقالت انها وقعت في حب عمرو بسبب طريقته الراقية والشيك بالتعامل معها وحول ما يزعجها منه قالت: “بتعصب لما يسمك الموبايل وقت طويل وأكلمه ميردش عليا”.

وأثارت علوش تفاعلاً واسعاً بين مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عندما كشفت في البرنامج المذاع على فضائية “أون إي” المصرية عن أبرز الشائعات التي رافقت زواجها من الممثل المصري، قائلة:” أنا مش أكبر من عمرو احنا في نفس السن و هو أكبر شوية، كما ترد الشائعات ازاى هيتجوز واحدة عندها عيال أنا معنديش أي عيال قبل عمرو عندى بنتى حياة من عمرو بس، وعن عمليات التجميل التي ترددت انى خضعت لها كانت صورة واستخدمت فيها فلتر إنستجرام”.

وبسؤالها عن كيفية التعامل مع معجبات عمرو، ردت قائلة:” المعجبة المؤدبة أنا مؤدبة معاها و في بنات بتعاكسة على السوشيال ميديا، لكن بقى المعجبة اللى بتشوفه واحنا خارجين وتأخذها الحماسة أوى بتلاقى كلمة منى”.

كما كشفت علوش للبرنامج أنها تقوم بارتداء ملابس زوجها عمرو يوسف في بعض الاحيان واستخدام متعلقاته، لافتة إلى أنه شخص أنيق، وهو ما جعلها تهتم بنفسها أكثر من اللازم.

واكدت لفاهيتا بأن زوجها يحبها جدا، ولا يستطيع أن يرى غيرها ويعاملها بكل رفق وحنان، وأنه هو من بادر بالاعتراف بحبه لها.

وفى فقرة ” ماكنتش أتوقع خالص أنهم يقولوا عنى كده “، قرأت كندة الحقائق التي كتبت عنها من علا أخت زوجها:” كندة بتتنرفز جامد في أي لعبة نلعبها”، ومن حماتها:” أكتر حاجة بحبها في كندة حبها لعمرو و فتة الباذنجان”، ومن بدر شقيقها :” كانت دائما بتقولى انهم لقونى على باب الجامع لحد ما أعيط”، كما قلدت كندة النجمة أصالة في طريقة كلامها ثم قالت :”صولا اختى و حبيبتى و صحبتى “.



