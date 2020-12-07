تراند اليوم : شاهد – روبي قبلت الدنيا بالبكيني الشفاف

نشرت الفنانة روبي صورة لها عبر حسابها في انستغرام صورة لها على البحر، مرتدية بكيني باللون الابيض والاسود وارتدت فوقه قميص شفاف كشف المستور، وانتقد المتابعون هذه الاطلالة، وعبر البعض عن رأيهم بكلمات خادشة، بينما تغزل البعض بجمالها وانوثتها.

وتشارك روبي متابعيها بأحدث صورها واطلالاتها، والتي تعتبر بعضها جريئة ومثيرة للجدل.

روبي فنانة مصرية اسمها الأصلي رانيا حسين محمد توفيق، مواليد 1981، ويذكر ان بداية شهرة روبي بعالم الفن كانت من خلال أغنية: “أنت عارف ليه” و”ليه بيداري كدة”، وأثارت كليبات هذه الأغاني موجات غضب عنيفة، كادت أن تنهي مشوارها، قبل أن يبدأ، لكنها اعترفت في وقت سابق انها كانت صغيرة وقتها ولا تعرف ما الذي تقدمه، وانها كانت تنفذ ما يقوله لها المخرج الذي طلب منها ان تكون مثيرة في الكليبات، لكن عندما صدمت برد فعل الناس، تراجعت عن هذا الاسلوب بالفن.

والى جانب الغناء شاركت روبي بالكثير من الأفلام والمسلسلات منها: سكوت حنصور، سبع ورقات كوتشينة أول بطولة مطلقة، ليلة البيبي دول، الوعد، الشوق، وغيرها.



