تراند اليوم : فيديو/ حليمة بولند تستعرض صورتها الصادمة في جواز السفر



استعرضت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، صورتها في جواز سفرها على جمهورها، خلال ذهابها للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس الأمة الكويتي.

وظهرت حليمة في الفيديو داخل السيارة برفقة إحدى صديقتها، ممسكة بجواز السفر، وقالت بولند: “أنا في طريقة للتصويت، هل أريكم الصورة أم لا؟ أكيد رأيتم تاريخ ميلادي، 1980”.

وأضافت: “شاهدوا الصورة، أتوقع الكثيرون يخافون من عرض صورة الجنسية لأنها تحفة، ولكنني تجرأت ووضعتها، وصديقتي أخبرتني أنني أشبه مريم ابنتي”.

وكشفت الصورة اختلاف كبير بين شكلها في صورة جواز السفر وملامحها الحالية.