بعد حصوله على أفضل ألبوم..رامي جمال يوجه رسالة إلى جمهوره

شارك الفنان رامي جمال، جمهوره بمجموعة صور من تكريم إحدى المجلات الشهيرة له، وذلك عبر موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

نشر رامي صور من تكريمه، وعلق عليها قائلاً:"من تكريم وشوشة عن أفضل ألبوم أنا لوحدي شكراً للجمهور على دعمكم واختياركم ليا"، حيث تمت الاحتفالية في إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة.

يذكر ان رامي حصل على أفضل ألبوم "أنا لوحدي" لعام 2020، الذي تم طرحه في فبراير الماضي.

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ضم الألبوم 15 أغنية، منهم"أنا لوحدي، يامراكبي، اللي مشيوا، لقلبك سلام، حاجة غريبة، وسجل نسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، إضافةإلى المتاجر الموسيقية،

ومختلف المنصات الغنائية.

وقدم جمال مؤخراً حفل غنائي في الإسكندرية، وسط حضور جماهيري كبير، مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي ووسائل التعقيم، وكانت أولى حفلاته بعد توقف جميع الأنشطة الاحتفالية ومنع التجمعات الجماهيرية بسبب كورونا.

قدم رامي أغنية "على حس حكايتنا"، للفنان إليسا في أحدث ألبوماتها"صاحبة رأي"، من كلماته وألحانه، وحصلت على عدد ماهدات ضخم وصل لأكثر من 3 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب".