فيديو..هشام عباس يسجل أكثر من 150 ألف مشاهدة بأغنية "اللي احنا فيه"

حقق الفنان هشام عباس، بأغنيته الجديدة"اللي احنا فيه"، أكثر من 150 ألف مشاهدة، وذلك في يومين من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:تامر علي، توزيع:توما، وتقول كلماتها"اللي احنا فيه بقى ده ايه معناه ده محير قلبى فى هواه ومابرتحش غير معاه وماليس سيره غير عليه شكل الموضوع موضوع كبير ده من روحى عليه باغير دى حاجات مابتحصلش كتير عايز اعرف ده عاملى ايه لا انا عارف بالليل انام وبشوفه يتوه الكلام

واتلخبط لو جت عينيه فى عينيا آه آه وبفكر فيه ليل نهار عين فى الجنه وعين فى نار وياقلبى ده احساس جديد عليا آااه آااه لا عارف بالليل انام وبشوفه يتوه الكلام

واتلخبط لو جت عينيه فى عينيا وبفكر فيه ليل نهار عين فى الجنه وعين فى نار وياقلبى ده احساس جديد عليا".

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يذكر ان آخر إصدارات عباس

الغنائية كانت من خلال أغنية "هي دي"، التي طرحها خلال عيد الحب الماضي، وسجلت أكثر من مليون مشاهدة عبر"يوتيوب"، من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:محمد يحيى، توزيع:كريم عبد الوهاب، ويقول مطلعها"هي دى اللى عيونى عليها الله اجمل هديه هى دى اللى عيونى عليها الله يكتبها ليا اللى انا شايفه بعينى سحره خدنى فى ثانيه معاه لما بشوفها بسمى ودايما اقول سبحان الله اللى انا شايفه بعينى سحره خدنى فى ثانيه معاه".

إضافة إلى أحدث ألبوماته"عامل ضجة"، الذي تم طرحه العام الماضي، وحقق نسبة مشاهدة عالية عبر "يوتيوب"، بالإضافة إلى بعض المنصات الموسيقية الشهيرة، ومختلف متاجر الموسيقى.