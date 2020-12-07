إيمي سمير غانم تتعرض للانتقاد بسبب هذا الفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: لفتت الفنانة المصرية دينا سمير غانم أنظار متابعيها ومعجبيها بسبب طريقة تعبيرها عن عدم رغبتها بإجراء الفحص الخاص بفيروس كورونا المستجد. وظهرت لهذا في فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وبدت فيه وقد عملت من خلال استخدام إحدى التقنيات على تغيير شكلها حيث ظهرت عيناها وفمها كبيرة جداً. وعبرت من خلال هذا عن الشعور بالانزعاج الذي يسببه ذلك الفحص.

وقالت: “لأ بجد حرام، ما يرضيش ربنا إني أعمل مسحة. مش قادرة أعمل مسحة حرام. مناخيري خلاص التهاب”.

وتفاعل معها الكثيرون معتبرين أن الفيديو طريف جداً وأنها تتمتع بروح المرح وخفة الدم. وفي المقابل رأى آخرون العكس وأنه لا مجال للمزاح حين يتعلق الأمر بالصحة وخصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها العالم مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومما جاء في التعليقات: “معلش اعمليها علشان نطمن عليكِ” و”سكّر والله ” و”انتي جميلة ” و”تعملي هل تصرفات بس استغرب كيف حسن تزوجها عجيب” و”ثقيله جداً ومبالغة في التمثيل لما تكون بمشهد كوميدي حتى باللبس”.