بالفيديو – بشرى توضح سبب طلب مدفن من خطيبها وموعد زفافهما

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت الفنانة بشرى أنها تشعر بالحسد يطاردها منذ إعلان خطوبتها على السيد سالم هيكل بعد ختام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي بحضور مجموعة من النجوم.

وعن حفل زفافها، أشارت الى أنها حريصة على أن تكون “فرحتها محدودة” نظرا للظروف السيئة التي يمر بها العديد من المحيطين بها وفقدانهم لأعزاء لديهم، مؤكدة أن موعد زواجها قد يكون بنهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل.

وكشفت الفنانة المصرية خلال لقائها في برنامج ET بالعربي، على هامش حضورها عرض فيلم “خان تيولا” بطولة وفاء عامرسبب طلبها مدفن كمؤخر لزواجها من خطيبها قائلة: “سمعت كذا مرة أكتر من موقف أثر فيا خلاني أفكر أطلب الطلب دا”، مضيفة “الموت مش بعيد ولازم نفكر نفسنا لأن السنة دي خسرنا ناس كتير من أصدقائنا واساتذتنا وأحبابنا وشباب صغير في السن شئ طبيعي أن نفكر أن محدش هيدوم للأبد”.

وكانت بشرى أثارت ضجة كبيرة بعد انتشار معلومات عن أنها طلبت من خطيبها أن يشتري لها مدفن كشبكة لخطوبتهما.