إلهام شاهين: “حظر تجول يفتح الباب أمام قضايا مسكوت عنها فنيًا”

متابعة بتجــــــــــرد: أعربت الفنانة المصرية إلهام شاهين عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية عن فيلمها الجديد “حظر تجول” عقب عرضه ضمن فعاليات المسابقة الدولية للأفلام الروائية الطويلة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقالت شاهين في تصريحات صحفية إنها تعيش أسعد لحظات حياتها مع تصفيق الجمهور لها، وهو ما حدث مع حضور عرض “حظر تجول” عقب انتهاء عرضه، مضيفةً أن الفيلم تعرض لقضية زنا المحارم بشكل مُخفف، احترامًا لمشاعر الجمهور، ولكنها توقعت “أن يفتح هذا الفيلم الباب أمام تجارب سينمائية تتناول قضايا مسكوت عنها فنيًا”.

وأوضحت أنها قدمت عشرات الأفلام على مدار مسيرتها الفنية، ولكنها وجدت في “حظر تجول” دورًا جديدًا لم تجسده في السابق، ومن هذا المنطلق، شعرت بالحماس لتقديمه ووافقت عليه دون تردد.

ويشارك في بطولة فيلم “حظر تجول”: أمينة خليل، أحمد مجدي، كامل الباشا ومحمود الليثي، من تأليف وإخراج أمير رمسيس.