رونالدو يواجه أزمة بسبب شقيقه

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت تقارير إيطالية أن تحقيقات تجرى في الوقت الحالي مع هوغو دينارت أفيرو، شقيق البرتغالي كريستيانو رونالدو، بسبب ما نسب إليه بالاحتيال في بيع قمصان خاصة.
ووفقًا لصحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، فإن شركة “موسارا”، المملوكة لرونالدو ويديرها أفيرو، طلبت من شركة “بيغاسو” صنع قمصان تحمل شعار “CR7Museu”، مقابل 500 ألف يورو.
وأشارت إلى أن “موسارا” ادعت أن هناك غموضًا بشأن توقيت بدء الإنتاج، ثم طالبت “بيغاسو” بمنحها كل القمصان المصنعة بسعر 4 يورو للقطعة الواحدة، كي يتم تدميرها.
وأوضحت أن المشكلة ظهرت عند اكتشاف “بيغاسو” أن القمصان لم تدمر، لكنها تباع في متحف كريستيانو رونالدو نظير 40 يورو.
وتخضع شركة “موسارا” ومديرها شقيق رونالدو حاليًا للتحقيق، بتهمة الاحتيال.
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