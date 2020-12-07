لماذا قال شريف منير: “أنا لازم أبطل عك”؟

متابعة بتجــــــــــــرد: فاجأ الفنان شريف منير جمهوره بصور له أثناء استعداده للمشاركة في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ونشر الصور على حسابه الخاص على “إنستغرام” وكتب معلقا: “هو أنا تخنت أوي؟ شكلي لازم أبطل عك في الأكل بالليل”.

وكان النجم المصري قد أعلن قبل فترة ابتعاده عن مواقع التواصل الاجتماعي على إثر تنمر بعد رواد مواقع التواصل لاجتماعي على صورة نشرها بصحبة الفنانين أحمد السقا وأحمد رزق وهم على شاطئ البحر بإحدى قرى الساحل الشمالي، ما دفعه للهجوم على المتنمرين به واتخاذ قرار بالابتعاد عن تلك المواقع لفترة.

يشار إلى أن منير شارك في سباق الدراما الرمضاني الماضي بمسلسل “ونحب تاني ليه‎”، من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، وقامت ببطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز، وشاركهما في البطولة كل من كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، ليلى عز العرب، تارا عماد، كارولين عزمي، ‏سليمان عيد، إيمان سيد وبدرية طلبة‎.