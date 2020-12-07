الليلة.. عرض الفيلم المكسيكي "50 أو حوتان يجتمعان على الشاطئ" بمهرجان القاهرة السينمائي

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الثانية والنصف من مساء اليوم، الأثنين، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا، الفيلم المكسيكي "50 أو حوتان يجتمعان على الشاطئ" للمخرج خورخي كوتشي في عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن الأفلام المشاركة في المسابقة الدولية للدورة 42.

أحداث الفيلم المستوحاة من قصة حقيقية، تدور حول اثنين من المراهقين، فيليكس وإليسا، يلتقيان

بينما يلعب كل منهما على هاتفه المحمول اللعبة القاتلة سيئة السمعة: الحوت الأزرق، تنمو علاقتهما وعشقهما بينما يقتربان من المرحلة النهائية للعبة، الانتحار.

استنادا إلى اللعبة التي صدمت العالم، يستكشف المخرج خورخي كوتشي هذه القصة المأساوية بطريقة حميمية، شاعرية، وأحيانا صادمة للغاية. الفيلم يأخذنا إلى نظرة

أعمق في نفسية المراهقين وشعورهم بالاكتئاب.

يذكر أن افتتحت، مساء الأربعاء، الدورة 42 لـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بحضور أبرز نجوم الفن في مصر، وأكثر من 200 ضيف أجنبي، حرصوا على المشاركة في المهرجان رغم عراقيل السفر التي فرضها فيروس كورونا.

الحفل أقيم في الهواء الطلق بدار الأوبرا المصرية، التزامًا بقرار رئيس الوزراء، لم ينفصل عن الواقع الذي تعيشه السينما، فكانت البداية بفيلم قصير يحكي عن إغلاق دور العرض، والصعوبات التي واجهت الصناعة بسبب كورونا.