شاهد.. وجه القمر دينا فؤاد على بوستر مسلسل "جمال الحريم".. والعرض قريباً

نشرت وجه القمر دينا فؤاد، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "انستجرام"، بوسترا دعائيا لمسلسلها الجديد "جمال الحريم" الذى تشارك في بطولته بجانب النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم، ومن إنتاج شركة سينرجى، والمقرر عرضه على الشاشات قريباً.



وتصدرت وجه القمر دينا فؤاد البوستر، حيث ظهرت بشكل مختلف وجذاب، وخلفها أيادى تلتف حولها، فى إشارة إلى أن العمل يحمل طابع الإثارة والتشويق، حيث تظهر النجمة بشخصية جديدة ومختلفة عليها تماما، لم

تقدمها من قبل، إذ تتحدى وجه القمر نفسها فى العمل الدرامى الجديد وتتخلى عن جمالها وتظهر قدراتها التمثيلية خصوصا وأن الدور يعتمد على التمثيل والانفعالات ويندرج تحت الأدوار المركبة والصعبة.



وأعربت النجمة دينا فؤاد عن سعادتها بالشخصية وكذلك فريق العمل والمخرجة منال الصيفى، مؤكدة أن العمل تحت قيادة مخرجة واعية تفهم الممثل وتحبه شىء عظيم، موضحة أن أجواء العمل

تتسم بالسعادة والحب بين كل الأبطال والبطلات.



وتتمنى دينا فؤاد أن ينال العمل اعجاب جمهورها، خصوصا وأنها تظهر بشكل مختلف، وتراهن على نجاحه بصورة كبيرة وقت وقت عرضه، حيث يعد مسلسل "جمال الحريم" من الأعمال الدرامية المختلفة فى فكرته وشكله ومضمونه، ويدور فى إطار من التشويق والاثارة ومن المتوقع أن يحصد على الكثير من الاشادات وقت عرضه، لاختلافه عن الدراما السائدة.

الجدير بالذكر أن مسلسل «جمال الحريم» من إنتاج شركة سينرجى، بطولة نور، خالد سليم، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبدالخالق، رنا رئيس، محمد شاهين، من تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي.