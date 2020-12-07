الليلة.. عرض سجادة حمراء للفيلم الفرنسي "جاجارين" بمهرجان القاهرة السينمائي

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الخامسة والنصف من مساء اليوم، الأثنين، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا، الفيلم الفرنسي "جاجارين" للمخرجين فاني لياتارد وجيريمي ترويله في عرضة الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن الأفلام المشاركة في المسابقة الدولية للدورة 42.

تدور أحداث الفيلم حول المراهق "يوري" الذى يقاتل وحيدًا من أجل إنقاذ المدينة السكنية التي يقطنها في باريس، والتي تحمل اسمه واسم رائد الفضاء الروسي "يوري جاجارين"، وذلك بعد

أن بدأت السلطات الفرنسية في إزالتها.

الفيلم يطرح قضايا المراهقة المفضلة لدى كثير من السينمائيين حول العالم حاليا ويمزج بمهارة بين الواقع والخيال والحلم والحقيقة رغم أنه يتناول موضوعا واقعيا جدا وآنيا جدا، وهو قرار الحكومة الفرنسية بإزالة مشروع "جاجارين" السكني الذي كان قد افتتح عام 1963 – في حضور رائد الفضاء الروسي – في ظل

تولي الحزب الشيوعي الفرنسي الحكم، لتتجاوز الإزالة فكرة هدم بعض البيوت وتكون رمزا لزوال عصر بأكمله بكل ما ينتمي إليه.

يذكر أن افتتحت، مساء الأربعاء، الدورة 42 لـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بحضور أبرز نجوم الفن في مصر، وأكثر من 200 ضيف أجنبي، حرصوا على المشاركة في المهرجان رغم عراقيل السفر التي فرضها فيروس كورونا.

الحفل أقيم في الهواء الطلق بدار الأوبرا المصرية، التزامًا بقرار رئيس الوزراء، لم ينفصل عن الواقع الذي تعيشه السينما، فكانت البداية بفيلم قصير يحكي عن إغلاق دور العرض، والصعوبات التي واجهت الصناعة بسبب كورونا.